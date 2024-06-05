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В Госдуме рассмотрят законопроект о честной цене на товары

Депутат Чернышов: шринкфляцию можно победить законом о честной цене на товары

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Depositphotos

В Госдуму сегодня внесут законопроект о честной цене на товары. Он обяжет продавцов указывать информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения, рассказал 360.ru автор инициативы, депутат Госдумы Борис Чернышов.

Необходимость закона о честной цене депутат объяснил тем, что в стране набирает обороты шринкфляция. Это практика, которая предполагает уменьшение размера или количества продукта при более высокой или прежней цене. По сути, это является мошенничеством, подчеркнул парламентарий.

«Самое главное, закон о том, чтобы потребитель был информирован и знал, что он покупает, — объяснил Чернышов. — Я не склонен врать людям, должна быть честная цена».

Напомним, о планах добиваться принятия закона о честных ценах в магазинах до этого сообщал также председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, это позволит покупателям легче сравнивать цены на продукты и выбирать оптимальные варианты среди предлагаемого ассортимента.

Ранее в Госдуме заявили о массовой шринкфляции в магазинах.

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