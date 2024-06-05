Блогера из Алжира приговорили к тюремному сроку за объятия с людьми на улице

Блогера из Алжира посадили в тюрьму на два месяца за то, что он обнимался с незнакомыми людьми на улице, пишет Oddity Central.

Мохаммед Рамзи, 30-летний блогер из Алжира, снимал для своих соцсетей ролики, в которых подходил на улице к незнакомцам и обнимал их на камеру. Это вызвало волну возмущения среди местного населения, поэтому мужчине пришлось извиниться за свои действия, однако это не спасло его от уголовного дела.

Прокурор обвинил Рамзи в непристойном поведении за свои видео, в которых также были показаны две девушки с татуировками в коротких юбках. Мужчина был признан виновным и по решению суда проведет за решеткой два месяца. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере $37 тысяч.

Ранее блогера посадили в тюрьму за крушение самолета ради ролика на YouTube.