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МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 5 июня

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) предупредило о резком ухудшении погоды в Москве.

«В период с 14 часов до 22 часов 5 июня местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15-17 м/с, в отдельных районах град», — говорится в сообщении.

Автомобилистам на дорогах рекомендовано снизить скорость, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

До этого стало известно, что ближе к концу недели температура воздуха в Москве начнет постепенно снижаться, изнуряющая 30-градусная жара отступит, пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В последние рабочие дни вместо такой погоды на столицу могут обрушиться ливни с грозой и градом, предупредил он. Несмотря на некоторое понижение температуры воздуха, она по-прежнему будет выше климатической нормы.

Ранее россиян призвали во время грозы по возможности не выходить на улицу.

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