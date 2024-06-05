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Юрист рассказал о рисках развития систем видеонаблюдения

Юрист Алешкин: развитие видеонаблюдения может угрожать частной жизни людей

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Depositphotos

Развитие систем видеонаблюдения, способных распознавать лица, может привести к нарушению прав граждан на неприкосновенность частной жизни. Об этом рассказал юрист, кандидат юридических наук Андрей Алешкин, передает Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что камеры видеофиксации играют большую роль в раскрываемости преступлений и запись с них может служить доказательством правонарушения. Однако их можно рассматривать и как способ сбора персональной информации, который уменьшает степень свободы людей. Эксперт добавил, что эту информацию могут использовать против них.

«А в случаях, когда у нас бывают взломы таких систем, то, соответственно, мы уязвимы с точки зрения мошенников, потому что они могут нам предлагать использовать полученную информацию таким образом про нас, шантажировать нас и так далее», — сказал Алешкин.

2 июня сообщалось, что Правительство России утвердило новые правила применения дорожных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которые вступят в действие с 1 сентября.

Ранее стало известно, что в России появятся камеры фиксации нарушений ПДД водителями самокатов.

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