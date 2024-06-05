Эксперты назвали главные причины дефицита дальнобойщиков в России

В России сохраняется тенденция 20-25% нехватки водителей, в том числе – дальнобойщиков. Во многом это связано с тем, что люди уходят на пенсию, а молодежь предпочитает работу в других сферах, считает председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Компании пытаются решить эту проблему привлечением мигрантов, но это непросто, так как для них ужесточаются правила работы, объяснил он в беседе с НСН.

По мнению специалиста, важно информировать молодых людей о востребованности водительских кадров. Причем во многих компаниях, по его словам, предлагается высокая заплата – от 200-250 тысяч, однако это не помогает в привлечении кадров.

«Раньше эта профессия была романтикой, была советская закалка. Сегодня многие из водителей ушли на пенсию, много забрала СВО. Все эти факторы влияют на нехватку», — добавил Митягин.

Молодежь сегодня стремится выбрать другие, более легкие профессии, добавил эксперт. Работа водителем сложна как психологически, так и физически, а также приводит к многим профессиональным заболеваниям, в том числе проблемам со спиной, отметил он.

«Если молодежь сегодня стремится быть компьютерщиками, блогерами, менеджерами, юристами и им баранку крутить не совсем интересно, то откуда появится дополнительное количество водителей. Мало плюсов, которые могли бы заставить молодежь идти в эту профессию», — заключил специалист.

Напомним, сами дальнобойщики, объясняя нежелание дальше работать в этой сфере, пожаловались на низкие зарплаты. По их словам, вместо обещанных 220 тыс. рублей шоферам платят 150 тыс. рублей. Также они рассказали, что им приходится самим платить за ремонт фур, из-за чего дальнобойщики перепрофилируются и компании остаются без водителей.

Ранее специалисты объяснили, почему в России исчезли дальнобойщики.