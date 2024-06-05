Суд отправил гражданина США и РФ в колонию за реабилитацию нацизма

Санкт-Петербургский городской суд приговорил гражданина США и России к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в «реабилитация нацизма» (ч.4 ст.354.1 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

По данным суда, Юрий Малев в июне 2022 года разместил на своей странице в социальной сети «Одноклассники» фотографию с Георгиевской лентой и с нецензурной надписью на ней.

Спустя почти год, 8 мая 2023 года, он опубликовал там же фото трупа с указанием, «как правильно носить Георгиевскую ленточку». Суд посчитал это оскорблением памяти о Великой Отечественной войне.

Малева задержали 8 декабря 2023 года. В этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину мужчина признал частично.

Уголовное дело в отношении россиянина рассматривалось в особом порядке.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии-поселении с запретом заниматься деятельностью по размещению материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая Интернет, в течение 1,5 лет», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

В конце мая Кировский районный суд Самары принял решение продлить срок заключения под стражей 26-летнему певцу Эдуарду Шарлоту до 24 июля. Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма.

Ранее в Казани активистка получила условный срок за плакат с искаженным «9 Мая».