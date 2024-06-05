Россиянам рассказали, как правильно выбирать клубнику на рынке

Прежде чем покупать клубнику на рынке, стоит уточнить у продавца, где и кем она собиралась и как хранилась. Такой совет дал биолог и агроном Михаил Воробьев. Также, по его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, ягоду можно попробовать.

«Потому что она, как правило, красивая, замечательно пахнет, но на вкус может быть совершенно травянистая, невкусная, кислая и так далее. Поэтому, если дают пробовать, это хорошо, можно выбирать. Но единственное, ее обязательно надо промыть водой из бутылочки, которую вы с собой принесли», — сказал Воробьев.

Он добавил, что перед употреблением приобретенную клубнику необходимо замочить в воде на 10 минут, после чего воду слить и промыть еще раз.

Диетолог и нутрициолог Полина Журавлева до этого объяснила, как выбрать полезную клубнику без пестицидов. Ягоды, по ее словам, должны обладать характерным запахом, иметь яркий вкус. Если же они почти не пахнут, то это признак обработки химикатами. Кроме того, она порекомендовала покупать клубнику маленького или среднего размера, так как в крупных ягодах много нитратов.

Также она посоветовала покупать клубнику не раньше июня, когда ее начинают привозить из Краснодарского края и Крыма.

Ранее стало известно о резком взлете цен на клубнику в России.