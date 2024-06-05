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Религиовед рассказал, как оккультисты обманывают семьи участников СВО

Религиовед Силантьев: оккультисты паразитируют на семьях участников СВО

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Depositphotos

Российские оккультисты, называющие себя ведьмами, колдунами и экстрасенсами, стали паразитировать на семьях участников специальной военной операции. О новом тренде мошенников, комментируя задержание в подмосковной Ивантеевке оккультистки Елены Суликовой, рассказал исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев. Эксперта цитирует Теlegram-канал «Ценности.РФ».

Роман Силантьев отметил, что Суликова, известная также как Алена Полынь, подозревается в экстремизме и мошенничестве в связи с оказанием псевдорелигиозных услуг.
«Пользуясь моментом, «колдунья» добыла себе диплом военного психолога и ездила в зону СВО в поисках клиентуры», — сообщил профессор МГЛУ.

Он добавил, что сейчас многие оккультисты стали обрабатывать родственников мобилизованных, тем более что у этих людей появились деньги.

Силантьев считает правильным, что с «колдунами» стали жестко бороться.

«В первую очередь надо изолировать тех, кто «лечит» смертельные болезни колдовским путем, а также тех, кто окучивает жен и родственников участников СВО», — убежден профессор.

Он отметил, что вскоре в России будет наработана практика привлечения ведьм, колдунов и прочих экстрасенсов к уголовной ответственности за мошенничество и другие преступления.

Силантьев напомнил о том, что уголовное дело в отношении Суликовой-Полынь возбуждено по результатам экспертизы сотрудников лаборатории деструктологии МГЛУ.

Он пояснил, что эта ведьма имела неосторожность опубликовать призывы к расправе над православными священниками, которые провинились перед ней за сожжение ведьм прогрессивными протестантами времен Реформации.

«Если таким образом Полынь решила открыть сезон охоты на себе подобных, то у нее все получилось», — отметил профессор МГЛУ.

Всем интересующимся данным вопросом он порекомендовал ознакомиться с документальным фильмом Генпрокуратуры «Магия закона», который наглядно показывает перспективы всех любителей поколдовать.

Ранее сообщалось, что силовики задержали главу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову.

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