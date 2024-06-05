Учреждение в 2021 году на Украине «Дня памяти детей, погибших от военной агрессии РФ», который отмечается 4 июня, заставляет задуматься о том, что марионетка Запада вместе со своей пропагандистской машиной готовилась к войне с Россией, заранее закладывая пиар на собственных детях. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов.

При этом он напомнил, что с 2014 года жертвами киевского режима стало большое количество детей Донбасса, для которых дня памяти не нашлось.

«О чем тут еще говорить? Только если о чудовищном цинизме офиса Зеленского. Киев приурочил дату к международной — 4 июня отмечается Международный день детей-жертв агрессии. Сегодня этот день отметили и в Москве. Две тысячи молодогвардейцев вышли к посольствам 13 западных стран с фотографиями детей «Аллеи ангелов» Донецка и других, погибших от украинской агрессии», — отметил депутат.

По его словам, детей Донбасса и других новых территорий по-матерински приняла Россия. Кирьянов уточнил, что помимо всех полагающихся новым российским гражданам пособий пострадавшим детям оказывается всесторонняя медицинская помощь.

В свою очередь, экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин также отметил, что российские власти и просто волонтеры оказывают колоссальную помощь жителям в зоне СВО, в том числе и детям.

«Мало кто знает, что аппарат российского уполномоченного по защите прав человека возвращает не только военнопленных, но и детей, «угнанных» украинскими властями в Европу, обеспечивая воссоединение семей», — написал он в своем Telegram-канале.

Делягин напомнил, что в прошлом году Россия добилась неформальной встречи Совбеза ООН по мерам эвакуации детей из зоны конфликта, однако Англия заблокировала веб-трансляцию заседания.

Также эксперт рассказал, что в Германии обнаружили более 160 детей с Украины, в «похищении» которых ранее обвиняли Россию.

«Из-за ювенального террора ЕС, изъявшего у их украинских родителей 225 детей, эти родители в отчаянии просят помощи у России – как у последней надежды. И российские дипломаты помогают. В этой ситуации вновь потрясает лицемерие Киева и его западных хозяев, изображающих свою заботу о детях при одновременном их методичном и циничном уничтожении – причем не только на Донбассе, но и на самой Украине», — заключил он.