На политика ультраправой партии Германии напали с ножом

В немецком городе Мангейм неизвестный напал с ножом на политика от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщил Telegram-канал «Bild на русском» со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Нападение произошло поздно вечером 4 июня, но о нем стало известно только сегодня.

Напавший на кандидата в депутаты муниципального совета от АдГ (имя политика не называется) задержан. Его мотивы неизвестны.

Bild отмечает, что это уже второе нападение с ножом на политиков в Мангейме за последнее время. Так, 31 мая беженец из Афганистана Сулейман Атаи напал в центре города на Михаэля Штюрценбергера, критиковавшего ислам. Политик получил несколько серьезных ножевых ранений, преступника ликвидировали, при этом он успел ударить ножом в шею полицейского.

24 мая медики сообщили, что состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено нападение, постепенно улучшается.

Ранее в Германии неизвестный ранил из пистолета несколько человек.