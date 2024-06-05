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Следствие просит арестовать журналиста Дмитрия Колезева

Следствие просит заочно арестовать обвиняемого в фейках журналиста Колезева

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Колезев/YouTube

Следствие потребовало заочно арестовать российского журналиста Дмитрия Колезева (признан в РФ иноагентом), уехавшего из России в 2022 году, обвиняемого в фейках о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

24 мая Колезев сообщил, что покинул пост главного редактора интернет-издания Republic (признано в РФ иностранным агентом).

В 2022 году в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело в связи с делом о распространении фейков о ВС РФ. Его также объявляли в федеральный розыск.

Колезев в прошлом был ведущим журналистом и руководителем интернет-изданий «Ура.ру» и «Znak.com».

12 июня СК РФ завершил расследование дела в отношении обвиняемого в фейках журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом). Его передали в суд.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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