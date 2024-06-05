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СК провел эксперимент по делу об убийстве семи человек в Абрикосовке

СК провел следственный эксперимент по делу об убийстве семи человек под Херсоном

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СУ СК России по Пермскому краю

Правоохранительные органы провели следственный эксперимент по делу об убийстве семи человек в селе Абрикосовка в Херсонской области, а также опросили свидетелей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Всех опросили и провели следственный эксперимент», — сказал источник агентства.

24 апреля правоохранительные органы обнаружили в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области тела нескольких убитых. Первое тело было обнаружено утром. Это была женщина 1959 года рождения, найденная в своем доме с огнестрельными ранениями в районе торса. На теле также обнаружили ожоги, которые, предположительно, возникли в результате поджога или использования взрывного устройства. На местах происшествий были найдены гильзы, кольца от гранат и пули. Позднее обнаружили тела еще шести человек.

По делу были задержаны двое российских военнослужащих — Александр Осипов и Александр Кайгородцев. Оба признались в убийствах и написали явку с повинной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео массовой драки с участниками СВО в Башкирии.

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