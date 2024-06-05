На ПМЭФ-2024 показали 3D-портал в тундру

Компания «Газпром нефть» представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) арт-проект «Открывая тундру», который отправляет зрителей в виртуальное путешествие из Северной столицы в мир Крайнего Севера, сообщает пресс-служба компании.

Инсталляция представляет собой гигантский экран, на котором участников форума встречают олень, сова, песец – хозяева Заполярья улыбаются зрителям и позируют на камеру.

Благодаря технологии 3D Naked Eye объемные изображения видны без использования специальных очков.

На создание арт-объекта потребовалось 7 месяцев. Медиахудожники из студии Radugadesign нарисовали для него 17 млн волосков шерсти и перьев, чтобы животные выглядели максимально реалистично.

«Возникали такие интересные моменты, когда художники подбирали мордочку оленя и я замечала, что это не наш северный олень. Я помогала художникам сделать правки, чтобы было достоверно, чтобы был изображен настоящий Ямал», — рассказала жительница Салехарда, представитель коренных народов Севера Галина Ядне, которая консультировала авторов.

В «Газпром нефти» отметили, что арт-проект поможет зрителям узнать больше о неизведанном мире Заполярья.

«Наша инсталляция – это визуальные эмоции внимательного наблюдателя, передающего свое отношение к этому уникальному природному явлению. Мы много лет работаем в тундре и хорошо ее чувствуем», — рассказал начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.