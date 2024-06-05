Стало известно о долге одного из фигурантов дела «Крокуса» перед налоговой

Алишер Касимов, которого подозревают в пособничестве исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», имеет задолженность перед налоговой службой в размере почти 103 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на налоговые документы.

По данным журналистов, сумма долга составляет 102,765 тыс. рублей. 3 июня счета Касимова в двух банках заморозили из-за неуплаты задолженности.

Отмечается, что мужчина мог владеть кафе на Путилковском шоссе в Подмосковье, которое закрылось через несколько дней после его задержания. Ему также грозило лишение статуса индивидуального предпринимателя из-за проблем с отчетностью и налогами.

Теракт в зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

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На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Арестованы также братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода — троих подозревают в финансировании теракта.

Ранее у охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию.