Жительница Краснодара держит в запертой квартире 50 кошек

В краснодарском микрорайоне Гидростроителей женщина держит в квартире 50 кошек. О происходящем рассказали в социальных сетях местные жители.

По словам соседей россиянки, в подъезде дома стоит невыносимый запах, многие животные, которых женщина поселила в своей квартире, истощены и не получают ветеринарную помощь. Сама хозяйка в квартиру никого не пускает, однако зоозащитникам все же удалось зайти и снять происходящее на видео.

Управляющая компания написала заявление в Роспотребнадзор и правоохранительные органы. Собственника квартиры просят привести жилище в надлежащее состояние, известно, что женщина в квартире не проживает, но иногда приходит, чтобы накормить животных.

До этого сообщалось, что жители одной из московских многоэтажек пожаловались на соседа, который держит в квартире более 20 породистых кошек, животным нужна медицинская помощь. Кошки породы бобтейл достались москвичу в наследство от матери, мужчина появляется в доме раз в несколько дней и не хочет найти котам новый дом. Соседи жалуются на невыносимый запах в подъезде, по словам местных жителей, россиянин ведет себя неадекватно, утверждает, что общается с «кошачьим богом» и не намерен отдавать питомцев.

Ранее пенсионерка из Волгограда заточила бродячих кошек в заваленной мусором квартире.