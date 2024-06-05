В Москве запущена инновационная технология в ломбардном бизнесе

Возможность следить за сохранностью своих вещей впервые появилась в ломбардах Москвы. Инновационную опцию запустила сеть ломбардов «Сияй». Об этом «Газете.Ru» рассказал директор компании Александр Портнов.

Он объяснил, что в каждой ячейке установлена видеокамера, с помощью которой клиент может через мобильное приложение круглосуточно отслеживать сохранность вещей.

«Самый популярный запрос у потребителей — в каком ломбарде выгоднее сдавать золото. Но при этом человек хочет быть уверен, что с его залоговой вещью ничего не случится. Удивительно, но до нас никто не додумался установить постоянное видеонаблюдение в ячейки хранения. Мы первые не только в России, но и в мире, кто пошел на этот шаг, несмотря на значительные затраты», — рассказал Портнов, отметив, что данная технология позволит в разы увеличить доверие людей ко всей отрасли.

Директор сети «Сияй» также добавил, что на идею снабдить ячейки в ломбардах видеокамеры компанию натолкнули слова мэра Москвы Сергея Собянина.

«Сергей Семенович однажды сказал, что наша столица должна идти в мировом авангарде технологических решений. И по многим таким параметрам Москва сегодня — номер один на планете. Теперь и в ломбардном деле тоже. Рады, что внесли свой вклад в это», — резюмировал Портнов.

В середине мая цены на золото достигли исторического максимума — 2450 долларов за унцию. Эксперты связывают подорожание драгоценного метала с ожиданиями смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой США, а также с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

Кроме того, директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов в разговоре с «Газетой.Ru» не исключил, что стремительный рост стоимости золота может быть вызван его длительной скупкой центробанками различных стран.