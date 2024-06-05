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На севере Красноярского края опрокинулся буксир

В Карском море опрокинулся буксир, один член экипажа пропал без вести

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Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН

В Карском море на севере Красноярского края опрокинулся буксир «Байкал», один член экипажа пропал без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что спасены восемь человек.

«В результате сжатия льда произошло опрокидывание буксира «Байкал», принадлежащего ООО «СП Терминал». Восемь членов экипажа эвакуированы на борт ледокола «Владивосток», один числится пропавшим без вести», — отметили в прокуратуре.

До этого сообщалось, что в Удмуртии на реке Каме без серьезных последствий столкнулись буксир и теплоход.

26 мая схожее происшествие произошло в Петербурге. В акватории реки Невы столкнулись два туристических судна: теплоход «Соларис» врезался в бок прогулочно-экскурсионного корабля «Чайка-СПГ».

27 мая на Дальнем Востоке теплоход «Игорь Фархудинов» потерял ход во время плавания из порта Корсаков на Курилы.

Ранее в Красноярске лодка столкнулась с баржей.

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