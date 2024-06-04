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В Петербурге таксист отобрал у мужчины телефон и списал около 5 миллионов рублей со счета

В Петербурге задержали таксиста и его подельников, кравших деньги у клиентов

Таксиста и еще двоих мужчин из Петербурга подозревают в краже денег у клиента. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем правоохранители узнали после того, как к ним обратился местный житель. По его словам, после поездки в такси у него пропал дорогой телефон и около пяти миллионов рублей. При этом неизвестные перевели через приложение и его сбережения, и взятые в кредит средства.

Правоохранители отследили активность телефона и выяснили, что они не совпадали с маршрутом машины. В полиции предположили, что таксист работает не один.

В результате в Петербурге задержали 43-летнего таксиста и его подельников в возрасте 19 и 22 года.

«Старший из подозреваемых уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей – на его счету судимости за вымогательство и хищение денег из банкомата», – поделились в ведомстве.

По версии МВД, таксист искал пьяных людей около баров и в дороге забирал у них телефоны под различными предлогами. После этого делал остановку и отдавал устройство сообщникам, которые в движении списывали деньги.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На данный момент ищут других пострадавших.

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