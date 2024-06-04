В Башкирии участники свадебного кортежа открыли стрельбу во время торжества

Правоохранители Янаула ищут гостей свадьбы, на которой произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

На кадрах, снятых очевидцами, заметно, как по дороге едет свадебный кортеж, но в какой-то момент над крышей автомобиля поднимается мужчина с оружием в руках и несколько раз стреляет в воздух. При этом машины выезжают на встречную полосу, таким образом нарушая ПДД.

В комментарии для журналистов представители полиции заявили, что зарегистрировали сообщение о произошедшем.

«Проводится работа по установлению всех лиц, фигурирующих на видео. Предметы, из которых были осуществлены выстрелы, будут направлены на экспертизу», – поделились в ведомстве.

Специалисты МВД полагают, что неизвестные стреляли из пневматического оружия.

На данный момент проводится проверка. По ее результатам будет вынесено решение.

Ранее в московском Бибирево мужчина стрелял из окна по автобусу.