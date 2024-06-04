На форуме в Казани представят достижения российской системы образования

На международном форуме министров образования «Формируя будущее», который пройдет в Казани с 10 по 11 июня, продемонстрируют успехи отечественной системы образования, представят опыт организации учебного процесса. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Как напомнил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в прошлом году в первом форуме приняли участие представители 40 стран мира, а также 18 министров образования дружественных государств. По его словам, мероприятие получило высокую оценку иностранных коллег.

«Мы готовы и дальше делиться своим опытом и образовательными технологиями, повышать международный интерес к нашему языку и культуре. Мы уже видим, что количество гостей в этом году превысит показатели прошлого года. Свое участие на данный момент подтвердили 20 министров образования дружественных стран», — сказал он.

Кравцов уточнил, что в рамках программы форума с министрами будут обсуждаться актуальные вызовы международной образовательной среды, системы ценностей и воспитания, а также особенности организации детского отдыха и работы с молодежью. Кроме того, в рамках форума иностранные гости посетят Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ и познакомятся с ведущими образовательными организациями Москвы.

Отмечается, что в этом году личное участие в форуме примут более 100 иностранных гостей. Так, на форуме обсудят опыт России в сфере продвижения русского языка, развитие дошкольного и среднего образования, проекты в сфере работы с детьми с ОВЗ, особенности профориентационной работы со школьниками, применения искусственного интеллекта в образовании, международного сотрудничества и другие темы.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится встреча министров образования стран – участниц БРИКС, где подведут итоги развития межгосударственного объединения в области просветительских проектов на фоне глобальных мировых вызовов.

Напомним, второй Международный форум министров образования «Формируя будущее» организован Минпросвещения России, правительством Татарстана и фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история».