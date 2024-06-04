Дачникам назвали способ, который поможет защитить растения от вредителей

Энтомофаги (хищные насекомые) помогут защитить растения от вредителей на дачном участке. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал энтомолог Юрий Гниенко.

«Сейчас много энтомофагов производится и завозится к нам. И у нас в стране есть производство, это особенно эффективно для закрытого грунта, там можно без химии обходиться», — сказал он.

Так, например, по словам эксперта, божьи коровки и муравьи помогут защитить растения от тли. При этом он отметил, что такой способ защиты от вредителей отличается от защиты с помощью химических препаратов, потому что насекомые самостоятельно выбирают, остаться ли им на конкретном дачном участке, или нет. Привлечь энтомофагов можно с помощью высадки нектароносных растений, однако, перед этим важно разработать календарь цветения, добавил Гниенко.

«А то у вас растения будут цвести всего две недели, а потом, когда еда для насекомых закончится, ваши энтомофаги полетят туда, где она есть», — заключил он.

Нидерландские ученые из Вагенингенского и Лейденского университетов до этого создали новый тип пестицида против вредоносных насекомых. В отличие от других инсектицидов, он защищает растения за счет липких свойств и относительно безопасен при проглатывании человеком.

Ранее ученые предупредили о риске глобального нашествия термитов-вредителей.