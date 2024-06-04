Бородин заявил об опасных последствиях в случае запрета никабов в России

Законопроект о запрете на ношение никабов в России не учитывает традиции отдельных регионов, а потому грозит межнациональным конфликтом, считает руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В беседе с 360.ru он выступил против инициативу, призвав ее авторов посетить Кавказ.

Напомним, речь идет о законопроекте вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Он предусматривает возможность вводить запрет на никабы в школах, если большинство родителей учеников поддержат это решение. По мнению Бородина, документ нанесет удар по культуре жителей кавказских республик.

«Я проработал на Кавказе четыре года в ранге министра в Ингушетии и знаю их культуру, все их традиции и национальные ценности. Поэтому эта инициатива невзвешенная и может привести к межнациональной розне», — убежден общественник.

Напомним, также законопроект раскритиковал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов. Он пригрозил объяснить Даванкову, что такое «традиционные ценности», напомнив, что Конституция РФ гарантирует свободу вероисповедания.

Ранее ДУМ Татарстана отреагировало на предложение запретить никабы в России.