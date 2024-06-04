Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал актуальные ценовые тренды в инвестиционной недвижимости

Аналитик Федотов: в массовом сегменте недвижимости наблюдается падение спроса

close
100%
Depositphotos

Продавцы в массовом сегменте недвижимости сталкиваются с резким падением спроса. Об этом в беседе с РИАМО сообщил сооснователь и генеральный директор фонда «Бридж» Максим Федотов. Это связано, в том числе, с ожиданием покупателей более выгодных условий по ипотеке, пояснил он.

«Это заставляет их корректировать цены, чтобы привлечь покупателей, поскольку объем спроса значительно снизился», — отметил эксперт.

Инвесторы, занимающиеся срочным выкупом квартир, по его словам, наоборот, активно следят за ценами и выбирают наиболее выгодные предложения.

Что касается дорогого сегмента (от 30 млн рублей), ситуация остается стабильной, добавил Федотов.

По данным «Яндекс Недвижимости», в апреле 2024 года «однушки» в новостройках больше всего подешевели в Москве (-4,5% за месяц), «двушки» — в Самаре (-2,1%), а «трешки» — в Новосибирске и Казани (-0,3% и -0,2% соответственно). Квартиры с четырьмя и более комнатами понизились в цене в Новосибирске (-3,4%).

Ранее россиянам рассказали, где продаются самые дорогие квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами