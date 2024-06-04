Эксперт назвал актуальные ценовые тренды в инвестиционной недвижимости

Продавцы в массовом сегменте недвижимости сталкиваются с резким падением спроса. Об этом в беседе с РИАМО сообщил сооснователь и генеральный директор фонда «Бридж» Максим Федотов. Это связано, в том числе, с ожиданием покупателей более выгодных условий по ипотеке, пояснил он.

«Это заставляет их корректировать цены, чтобы привлечь покупателей, поскольку объем спроса значительно снизился», — отметил эксперт.

Инвесторы, занимающиеся срочным выкупом квартир, по его словам, наоборот, активно следят за ценами и выбирают наиболее выгодные предложения.

Что касается дорогого сегмента (от 30 млн рублей), ситуация остается стабильной, добавил Федотов.

По данным «Яндекс Недвижимости», в апреле 2024 года «однушки» в новостройках больше всего подешевели в Москве (-4,5% за месяц), «двушки» — в Самаре (-2,1%), а «трешки» — в Новосибирске и Казани (-0,3% и -0,2% соответственно). Квартиры с четырьмя и более комнатами понизились в цене в Новосибирске (-3,4%).

Ранее россиянам рассказали, где продаются самые дорогие квартиры.