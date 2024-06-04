Российские пары поделились планами на отпуск

Большинство российских пар (62%) принимают решение о том, где они проведут отпуск, совместно. У 13% пар выбор и планирование отдыха всегда за мужчиной, в каждой десятой паре — за женщиной. Такие данные предоставили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, узнавшие у интернет-пользователей, куда они собираются съездить этим летом и как принимают решения о путешествиях.

Оставшаяся часть респондентов до конца не определилась и обозначила свой ответ так: в 9% парах чаще планы на отпуск строит женщина», в 6% — чаще мужчина.

Для 81% опрошенных россиян идеальная продолжительность отпуска составляет две недели. Каждый десятый предпочитает отдыхать 10 дней, а 5% респондентов — неделю. Лишь 4% успевают отдохнуть менее чем за неделю.

Южные регионы России с выходом к морю стали наиболее популярными направлениями для отдыха. На море свой отпуск предпочитают проводить 44% респондентов. На Урал или Алтай собираются поехать 12% респондентов, в города Золотого кольца — 8%. Кавказ и Калининград набрали по 8% соответственно, леса и озера Сибири — 6%.

Центральную Россию (включая Москву и Санкт-Петербург) и Дальний Восток назвали тоже по 6% опрошенных, север страны — лишь 2%.

При этом, как отмечают аналитики, в прошлом году всего 30% россиян стремились на юг. Зато другие регионы набрали на несколько процентов больше.

Самым сложным в организации поездки 39% назвали распределение бюджета, 21% беспокоит, угадают ли они с погодой. 17% волнуются за то, как доберутся до места назначения, 15% — за то, где остановиться. Для 8% сложность составляет поиск досуга.

Отвечая на вопрос о целях путешествия, 40% признались, что хотят отдохнуть от повседневной рутины, 21% — что стремятся узнать что-то новое, 16% предпочитают побыть на природе, по 11% хотят провести время с семьей или познакомиться с культурой региона, куда направляются на отдых. 1% респондентов ответил, что хочет посвятить свой отдых исключительно спорту.

Почти две трети россиян предпочитают останавливаться в классических отелях или гостиницах. Остальные выбирают альтернативные варианты — комнаты, квартиры, дома, коттеджи, глэмпинги, кемпинги, палатки и хостелы.

Чуть более трети респондентов (35%) готовы потратить на отпуск в России из расчета на одного человека от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Четверть — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, 22% — больше 60 тыс. рублей, 18% респондентов рассчитывают на бюджетный вариант до 20 тыс. рублей.