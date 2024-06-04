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Психолог объяснил, почему пранкеры легко обманывают политиков и артистов

Психолог Мартынов: пранкеры легко обманывают знаменитостей из-за их тщеславия

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Пранкерам легко удается обманывать политиков и артистов, поскольку опираются на самолюбие тех, кому они звонят. Об этом в интервью РИАМО сообщил клинический психолог, психотерапевт Игорь Мартынов. Медийные люди, по его словам, изначально нуждаются во внимании и признании.

Специалист также отметил, что бывают случаи, когда собеседник пранкеров просто теряется, услышав на другом конце провода кого-то, по его мнению, значимого.

«В этом случае критическое мышление притупляется, и мысль о том, а зачем звонящему вообще нужно твое мнение, не возникает. Не хочется переходить на сленг, но многие «разводимые», назовем их «испытуемые», пранкерами не проводят никакого фактчекинга», — пояснил Мартынов.

В мае американский сенатор, посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил, что Украине придется отказаться от части территорий, чтобы стать членом НАТО.

По словам политика, есть часть территорий нынешней Украины, где в основном проживают русскоязычные люди. И эта территория не будет оставаться в составе страны.

Ранее музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) заявил Вовану и Лексусу, что считает дни до победы Украины.

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