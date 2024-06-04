Врач рассказала, какую пользу для здоровья приносят помидоры разных цветов

Полезные свойства помидоров будут зависеть от их цвета, рассказала RuNews24 доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина.

Так, желтые томаты получают такой оттенок за счет каротиноидного пигмента — лютеина, который может защищать клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов.

«Желтые томаты содержат больше каротина, нежели помидоры других цветов. Это мощный антиоксидант, снижающий риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В них много витамина C и калия, а витамин B6 благотворно влияет на состояние нервной системы», — сказала врач.

Розовые и красные помидоры при этом содержат антоцианы, препятствующие воспалениям, оранжевые — каротиноиды и бета-каротин, способствующий укреплению иммунной системы. В черных томатах есть антоцианы, которые помогут улучшить зрение и когнитивные функции, добавила Мухина. Помимо этого, по ее словам, они полезны для профилактики многих хронических заболеваний, в том числе артрита и сахарного диабета.

Главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов до этого рассказал «Газете.Ru», что регулярное употребление некоторых продуктов снижает риски развития раковых заболеваний. К таким продуктам относятся кофе, брокколи, помидоры и другие.

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