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Врач рассказала, какую пользу для здоровья приносят помидоры разных цветов

Врач Мухина: желтые помидоры снизят риск развития сердечно-сосудистых болезней

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Freepik.com

Полезные свойства помидоров будут зависеть от их цвета, рассказала RuNews24 доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина.

Так, желтые томаты получают такой оттенок за счет каротиноидного пигмента — лютеина, который может защищать клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов.

«Желтые томаты содержат больше каротина, нежели помидоры других цветов. Это мощный антиоксидант, снижающий риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В них много витамина C и калия, а витамин B6 благотворно влияет на состояние нервной системы», — сказала врач.

Розовые и красные помидоры при этом содержат антоцианы, препятствующие воспалениям, оранжевые — каротиноиды и бета-каротин, способствующий укреплению иммунной системы. В черных томатах есть антоцианы, которые помогут улучшить зрение и когнитивные функции, добавила Мухина. Помимо этого, по ее словам, они полезны для профилактики многих хронических заболеваний, в том числе артрита и сахарного диабета.

Главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов до этого рассказал «Газете.Ru», что регулярное употребление некоторых продуктов снижает риски развития раковых заболеваний. К таким продуктам относятся кофе, брокколи, помидоры и другие.

Ранее ученые нашли оптимальный способ выращивать овощи на Марсе.

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