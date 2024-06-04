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В Кремле прокомментировали отставку главы Республики Алтай

Песков не подтвердил, что тема ухода Хорохордина стоит на повестке дня

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Максим Блинов/РИА Новости

В Кремле не подтвердили особую значимость отставки главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля, не является ли уход Хорохордина предвестником возможной отставки губернатора Алтайского края Виктора Томенко и объединения.

«Никакого обсуждения на этот счет нет, каждый случай уникален», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, «эта тема не на повестке дня».

Во вторник, 4 июня, глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о своей отставке. Руководитель региона пояснил, что переходит на новое место работы. Он напомнил, что вместе с жителями прошел «непростые годы пандемии коронавируса», теперь всей республикой помогают участникам спецоперации, приближая победу.

В конце мая стало известно, что Вячеслав Федорищев, которому президент Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область после ухода Дмитрия Азарова, в свои 34 года станет самым молодым главой региона в России.

Ранее главный редактор газеты The Washington Post Салли Базби сообщила, что планирует покинуть свою должность.

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