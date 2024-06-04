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Россиян предупредили о главной опасности для питомцев в жару

Ветеринар Уражевский: собак нельзя оставлять в машине в жару

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Shutterstock

Жаркая погода может спровоцировать у домашних животных тепловой удар, что является одной из главных опасностей для их жизни и здоровья. Об этом рассказал президент Союза кинологических организаций России, международный эксперт, ветеринар Владимир Уражевский, передает Pravda.Ru.

«В первую очередь, не оставляйте собаку в машине или в квартире, особенно если ваш дом панельный и окна выходят на солнечную сторону без тени и воды. <...> собаки не потеют, как люди. У них нет потовых желез, охлаждение происходит через слюноотделение, поэтому в жару собаки интенсивно дышат и у них высовывается язык», — отметил эксперт.

Помимо этого, он советует следить за тем, чтобы у питомцев был доступ к воде, а также не гулять с собаками по асфальту в жаркое время. По словам Уражевского, самыми уязвимыми к жаре породами являются пекинесы, мопсы, французские и английские бульдоги.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что домашние животные в жару могут получить тепловой удар не только на улице, но и в квартире. Чтобы помочь им, эксперт не советует мочить шерсть, потому что так получится «эффект бани», а также направлять прямо на них вентиляторы и кондиционеры. Вместо этого лучше приоткрывать окна и оставлять открытыми межкомнатные двери, предложил он.

Ранее россиянам рассказали, как охладить салон автомобиля в жару.

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