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В России оценили, какие профессии могут исчезнуть из-за ИИ

Профессор Кузнецов: бухгалтеры и программисты могут остаться без работы из-за ИИ

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Искусственный интеллект (ИИ) уже начал оставлять некоторых специалистов без работы, и число сфер, где это возможно, со временем будет увеличиваться. Об этом «Москве 24» рассказал профессор, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта Сергей Кузнецов.

«Пострадают рутинные сферы: то, что делается на конвейере, бухгалтерами, некоторыми программистами, водителями. При этом пока не видно, чтобы появлялись какие-нибудь роботы-строители, ведь это требует от машин умных действий», — сказал эксперт.

Он добавил, что отслеживание прогресса в сфере ИИ — сложная задача, потому что внедрять новые технологии можно без испытаний и разрешений других стран. При этом Кузнецов подчеркнул, что уже сейчас важно разрабатывать инструменты защиты, которые помогут сдержать распространение нейросетей.

Эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор первого в России каталога нейросетей FABULA AI Родион Кадыров до этого говорил, что некоторые профессии могут полностью исчезнуть с рынка труда уже через пять лет, потому что их заменит искусственный интеллект. Среди таких специальностей он назвал рабочих на заводах, доставщиков и юридических консультантов.

Ранее стало известно, какие профессии россияне считают самыми скучными и интересными.

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