Психологи назвали главную причину, которая мешает людям похудеть

Принятие себя и своего внешнего вида — это важный этап на пути к сбросу лишнего веса. Постоянное самобичевание и недовольство собой только ухудшают ситуацию. Негативные эмоции перегружают нервную систему и забирают ресурсы, которые можно было направить на спорт или следование правильному питанию, заявил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

«Человеку нужно осознать, что его недовольство лишним весом, фактически забирающее у него силы, является не следствием самого лишнего веса, а следствием мнения, что этого лишнего веса не должно быть, что его много, что он плохой и что от этого надо срочно избавиться. Вот эти установки, концепции нужно подвернуть критическому мышлению», — объяснил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

Желающим похудеть людям не нужно искать мотивацию через негатив к себе. Такое только отношение приведет к постоянному напряжению, из-за чего человек не сможет регулярно ходить в спортзал, соблюдать диету и будет постоянно срываться, отметил психолог. По его словам, часто в таких случаях люди начинают искать легкие пути и обращаться к «волшебным» способам похудения, в том числе приему опасных препаратов.

«Принять себя — это значит не отрицать. Принять получается тогда, когда мы перестаем испытывать отрицательные эмоции. Не полностью, конечно, но хотя бы частично», — подчеркнул Хорс.

Он также призвал людей подвергнуть критическому мышлению все установки о том, что люди должны быть обязательно худыми, подчеркнув, что недовольство собой будет только отнимать силы, необходимые для преображения.

Напомним, также психологи подчеркивают, что любая диета — это резкий удар по пищевым привычкам и настроению, от изменения питания страдает организм и психика. Отмечается, что физическое и психическое здоровье — это активный образ жизни, разнообразная пища и полезные привычки, с которыми человеку не нужно будет сидеть на диете, а попытки быстро похудеть грозят депрессией и расстройством пищевого поведения.

Ранее были названы основные правила безопасного похудения к лету.