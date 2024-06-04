Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбере призвали запретить оформление SIM-карт по зарубежным ID-картам

Станислав Кузнецов: большинство мошеннических звонков идут через мессенджеры

close
100%
Depositphotos

В России необходимо запретить продажу SIM-карт по зарубежным ID, заявил в интервью газете «Известия» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что 81% звонков мошенников совершается с помощью мессенджеров или через облачные АТС.

По словам Кузнецова, мошенники используют eSIM (электронная SIM-карта) и SIM-боксы, позволяющие одновременно звонить на тысячи номеров при помощи робота.

«Наше законодательство предусматривает возможность покупок SIM-карт гражданами других государств без паспорта — по ID-карте. Проблема еще и в том, что эти ID-удостоверения могут быть поддельными», — сказал он.

По мнению Кузнецова, SIM-карты необходимо продавать только по паспорту.

«По нашим оценкам, ежемесячно в России продается порядка миллиона SIM-карт, которые затем используются для обмана граждан», — сказал он.

Также Кузнецов считает, что необходимо разработать правила использования SIM-боксов.

«SIM-боксы используют и для развития бизнеса. Нужно сделать так, чтобы эти устройства не могли использоваться в интересах мошенников», — сказал он.

Также в интервью Кузнецов назвал ситуацию с телефонными мошенниками в России критической.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами