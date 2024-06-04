В Сбере призвали запретить оформление SIM-карт по зарубежным ID-картам

В России необходимо запретить продажу SIM-карт по зарубежным ID, заявил в интервью газете «Известия» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что 81% звонков мошенников совершается с помощью мессенджеров или через облачные АТС.

По словам Кузнецова, мошенники используют eSIM (электронная SIM-карта) и SIM-боксы, позволяющие одновременно звонить на тысячи номеров при помощи робота.

«Наше законодательство предусматривает возможность покупок SIM-карт гражданами других государств без паспорта — по ID-карте. Проблема еще и в том, что эти ID-удостоверения могут быть поддельными», — сказал он.

По мнению Кузнецова, SIM-карты необходимо продавать только по паспорту.

«По нашим оценкам, ежемесячно в России продается порядка миллиона SIM-карт, которые затем используются для обмана граждан», — сказал он.

Также Кузнецов считает, что необходимо разработать правила использования SIM-боксов.

«SIM-боксы используют и для развития бизнеса. Нужно сделать так, чтобы эти устройства не могли использоваться в интересах мошенников», — сказал он.

Также в интервью Кузнецов назвал ситуацию с телефонными мошенниками в России критической.