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Врачи объяснили, насколько полезна для россиян средиземноморская диета

Диетолог Королева: средиземноморская диета включает в себя не только питание

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Shutterstock

Среди россиян набирает популярность средиземноморская диета, которая состоит в основном из продуктов, традиционных для стран северного побережья Средиземноморского моря. Однако тип питания — это лишь один из факторов, которые влияют на здоровье и качество жизни людей из этого региона. Полезнее будет учитывать все нюансы средиземноморского образа жизни, отметила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Придерживающиеся такого типа питания люди едят овощи, фрукты, орехи, бобовые, макароны, рыбу и морепродукты, причем жиры в основном получаются из оливкового масла. В целом такое питание действительно полезно, но важно учитывать, что в странах Средиземноморья люди живут в теплых условиях, получают много витамина D3 из солнца, а также ведут активный образ жизни, устраивают себе сиесты, что снижает уровень стресса, считает Королева.

«Также люди проводят много времени в движении, поддерживают физическую активность на свежем воздухе, — добавила диетолог. — А в составе вдыхаемого воздуха там много йода — это работа щитовидной железы, это скорость обмена веществ и, соответственно, безупречность работы всех систем организма, которая определяется этим важным для нас органом».

Природные условия, активность и здоровый рацион наделяют жителей Средиземноморья крепким здоровьем, добавила специалист.

Что касается россиян, то условия жизни у них другие, однако они тоже могут питаться более правильно, делая выбор в пользу свежей рыбы, зелени, овощей и сезонных фруктов и отказываясь от фаст-фуда. Однако не менее важно соблюдать и другие принципы средиземноморского образа жизни, в том числе поддерживать двигательную активность, высыпаться и следить за здоровьем, заключила Королева.

Ученые до этого назвали средиземноморскую диету самой полезной для женщин, подчеркнув, что она снижает риск летального исхода по всем причинам у женщин почти на четверть.

Ранее стало известно, какая диета укрепляет здоровье кишечника и ускоряет похудение.

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