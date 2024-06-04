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В России оценили инициативу сократить рабочую неделю для женщин с детьми

Специалист Мурадян: сокращение рабочей недели для матерей усложнит поиск работы

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Freepik.com

Инициатива сократить рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми является правильной, потому что зачастую им, помимо работы, приходится тратить время на домашний труд. Таким мнением в беседе с kp.ru поделился вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

По его словам, в связи с этим у них сокращается время на отдых. Эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян, в свою очередь, считает, что принятие решения усложнит поиск работы для этих соискателей, потому что работодатели будут отказываться брать таких сотрудников на работу.

«А если и возьмут, то не факт, что ждет продвижение в карьере. При этом женщинам без детей будет дан зеленый свет. Поэтому не нужно ограничивать законодательно работодателей. Наоборот, необходимо поощрять и субсидировать те компании, которые делают жизнь и работу матерей с детьми комфортными», — считает он.

Накануне сообщалось, что группа депутатов внесет в Госдуму законопроект о введении сокращенной рабочей недели до 39 часов для женщин, у которых двое или больше несовершеннолетних детей. Авторы инициативы утверждают, что такие меры направлены на предоставление женщинам большего свободного времени для личных нужд.

Ранее в сокращении рабочей недели для российских матерей увидели опасный недостаток.

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