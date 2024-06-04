Россияне ответили, довольны ли они современными школьными учебниками

Большинство (95%) россиян недовольны современными школьными учебниками, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,9 тыс. человек.

По их мнению, современные учебные пособия делают неудобными и непонятными, поэтому детям сложно учиться по ним.

«В целом, школьная программа нормальная, а вот подача материала в учебниках страдает. В начальной школе нет четко выделенных правил и примеров к ним, часто вопросы к теме не соответствуют пройденному материалу», — сказал участник опроса.

Респонденты добавили, что раньше информация в учебниках была проще и понятнее. При этом 3% опрошенных россиян ответили, что они довольны современной школьной литературой и считают ее простой, понятной и удобной. Еще 2% — выбрали вариант «другое». Они считают, что учебники требуют постоянной доработки и усовершенствования.

Накануне президент академии Геннадий Красников заявил, что у Российской академии наук (РАН) есть претензии не только к учебникам истории, но и к пособиям по техническим и другим специальностям. Красников напомнил, что по закону у РАН есть экспертная функция. Поэтому специалисты хотят проверить содержание учебников на предмет его соответствия современным пониманиям науки по тем или иным дисциплинам.

Ранее министр просвещения назвал стоимость новых учебников по обществознанию и истории.