В Москве мать и отчим несколько лет насиловали дочь-школьницу

Московская школьница несколько лет подвергалась совращению и сексуальному насилию со стороны матери и отчима, подозреваемые заключены под стражу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась бабушка пострадавшей девочки. Женщина заявила, что внучка с первого класса подвергается сексуальному насилию со стороны матери и ее мужа.

По предварительной информации, москвичка не препятствовала сексуальному интересу мужчины в отношении ее ребенка и вовлекала дочь в занятия сексом. Подозреваемые в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней задержаны, возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Подмосковье мужчину задержали за изнасилование четырехлетней девочки. 41-летний местный житель встретил возле подъезда четырехлетнюю дочь своих знакомых, после чего заманил ее к себе домой и изнасиловал. После этого он заметил на лавке 12-летнюю сестру пострадавшей и стал ее домогаться. Девочке удалось сбежать, она рассказала обо всем родителям, так же поступила младшая. Семья обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали, в отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Сам фигурант сознался в содеянном.

Ранее в Петербурге отец семь месяцев насиловал пятилетнюю дочь.