Участники программы «Время героев» отправились к Северному полюсу

Экспедиция участников первого модуля программы «Время героев» к Северному полюсу поспособствует формированию новой сильной управленческой команды. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, сообщается на сайте программы.

«Нам есть, что сказать и чем поделиться с ребятами с точки зрения управленческого опыта, технологических решений и международных подходов в решении задач на мировом рынке. Все это мы с огромным уважением будем бережно передавать», — сказал он.

В свою очередь, ректор президентской академии, генеральный директор «России – страны возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что любые знания лучше усваиваются при наличии возможности применить их на практике.

«Я уверен, что те, кто дойдет до Северного полюса и обратно, получат такие эмоции, которые помогут им лучше воспринять и запомнить все, чему они здесь будут учиться», – подчеркнул он.

Напомним, 83 участника первого модуля программы «Время героев» продолжают свое обучение в арктической экспедиции к Северному полюсу на борту атомного ледокола «50 лет Победы».