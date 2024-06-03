Психиатр объяснил, почему люди изменяют

Каждый человек определяет измену по-разному: кто-то считает ей только сексуальную связь партнера с другим человеком, а для кого-то это общение с противоположным полом на стороне. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер.

Измены, по его словам, происходят по разным причинам. Человек решается на связь на стороне в силу воспитания, либо по иным причинам, в том числе из-за потери влечения к партнеру, пояснил психиатр.

«Иногда это брак по расчету, иногда брак по любви. У одного партнера любовь раньше закончилась, чем у второго», — отметил Теслер.

Он добавил, что количество мужских и женских измен приблизительно равно.

В 2024 году американские психологи из Университета штата Аризона установили признаки, позволяющие судить о надежности романтического партнера по его поведению в соцсетях. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Как показали результаты, на преданность человека своему текущему партнеру надежнее всего указывают четыре действия: удаление приложений для знакомств, игнорирование кокетливых сообщений от других людей, указание статуса своих отношений и отписка от пользователей, которые могут стать романтическим соперником или соперницей.

Ранее ученые назвали тип личности человека, который точно будет мстить за супружескую измену.