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Писатели отреагировали на инициативу запретить пропаганду наркотиков в книгах

Главред Замшев: законопроекты о запрете пропаганды наркотиков нужно доработать

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Shutterstock

Инициативу о запрете пропаганды наркотиков в произведениях искусства и литературе необходимо доработать, чтобы под запрет не попали, в том числе, например, Шерлок Холмс и «Морфий» Михаила Булгакова. Об этом «Парламентской газете» рассказал главный редактор «Литературной газеты» и член экспертного совета при Минцифры по вопросам литературной деятельности Максим Замшев.

«Конечно, пропаганда недопустима. Но и в нашей русской, и в мировой литературе есть много произведений, где тема наркотиков присутствует, но пропагандой при этом не является. Это и «Морфий» Булгакова, и «Роман с кокаином» Марка Леви, и так далее. И эти произведения являются частью признанного золотого литературного фонда», — сказал он.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, в свою очередь, напомнил, что существуют и другие произведения, герои которых эпизодически или постоянно принимают наркотики. При этом их авторы включают эти аспекты в литературу не ради пропаганды, а чтобы объективно показать мир, подчеркнул он. По его мнению, ужесточать контроль за этим на законодательном уровне не стоит.

27 мая пресс-служба комитета Госдумы по здоровью назвала законным упоминание наркотиков в литературе при условии отсутствия в тексте информации о способах их изготовления. Примером произведения, которое не будет запрещаться как содержащее пропаганду наркотиков, назван роман Михаила Булгакова «Морфий», опубликованный в 1926 году. При этом отмечается, что главный герой произведения в тексте говорит о «положительном влиянии» на него морфия.

Ранее в Госдуме объяснили смысл поправок к закону о пропаганде наркотиков.

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