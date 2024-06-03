Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат назвала кадровую доступность одним из конкурентных преимуществ регионов

Депутат Василькова: обеспеченность кадрами — одно из важных направлений химпрома

close
100%
Shutterstock

Кадровая доступность становится одним из ключевых конкурентных преимуществ регионов. Об этом на заседании правительства Иркутской области заявила член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова.

По ее мнению, регионы, которые смогут предложить кадровый резерв, будут выигрывать в конкурентной борьбе за реализацию масштабных промышленных проектов.

Она уточнила, что в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» ведется работа над тремя федеральными проектами. Депутат отметила, что одним из них станет Федеральный центр химии в городе Усолье-Сибирское, концепция которого уже разработана. При этом паспорт проекта уже находится на стадии согласования.

«Дальше встает вопрос о прикладной реализации. Обеспеченность кадрами — одно из важнейших направлений. У Иркутской области сформирован очень большой задел и с точки зрения вузов и среднего профессионального образования», — добавила Василькова.

По ее словам, следующим этапом станет создание дорожной карты по обеспечению профессиональными кадрами нового проекта.

Она подчеркнула, что к 2030 году в рамках Федерального центра химии планируется создать пять тысяч новых рабочих мест. Василькова объяснила, что непрерывное развитие кадрового потенциала Федерального центра химии будет обеспечиваться системой подготовки специалистов инженеров и технологов.

При этом депутат считает, что нужно вести системную работу восполнения трудовых ресурсов. По ее мнению, нужно обеспечивать приток будущих кадров, начиная со школьной скамьи.

«Необходимо сконцентрировать усилия государства, бизнеса и образовательных учреждений на создании привлекательных условий для работы в промышленности», — сказала она.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами