Депутат назвала кадровую доступность одним из конкурентных преимуществ регионов

Кадровая доступность становится одним из ключевых конкурентных преимуществ регионов. Об этом на заседании правительства Иркутской области заявила член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова.

По ее мнению, регионы, которые смогут предложить кадровый резерв, будут выигрывать в конкурентной борьбе за реализацию масштабных промышленных проектов.

Она уточнила, что в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» ведется работа над тремя федеральными проектами. Депутат отметила, что одним из них станет Федеральный центр химии в городе Усолье-Сибирское, концепция которого уже разработана. При этом паспорт проекта уже находится на стадии согласования.

«Дальше встает вопрос о прикладной реализации. Обеспеченность кадрами — одно из важнейших направлений. У Иркутской области сформирован очень большой задел и с точки зрения вузов и среднего профессионального образования», — добавила Василькова.

По ее словам, следующим этапом станет создание дорожной карты по обеспечению профессиональными кадрами нового проекта.

Она подчеркнула, что к 2030 году в рамках Федерального центра химии планируется создать пять тысяч новых рабочих мест. Василькова объяснила, что непрерывное развитие кадрового потенциала Федерального центра химии будет обеспечиваться системой подготовки специалистов инженеров и технологов.

При этом депутат считает, что нужно вести системную работу восполнения трудовых ресурсов. По ее мнению, нужно обеспечивать приток будущих кадров, начиная со школьной скамьи.

«Необходимо сконцентрировать усилия государства, бизнеса и образовательных учреждений на создании привлекательных условий для работы в промышленности», — сказала она.