Названа главная проблема при изучении иностранных языков

Изучая иностранный язык, многие люди жалуются на отсутствие способностей, памяти и времени, однако главная проблема — это нехватка концентрации. Об этом в интервью РИАМО сообщила языковой коуч экспертов и предпринимателей Ольга Гуревич.

«Настоящая проблема в усвоении языка заключается <...> именно в отсутствии концентрации и буквально пространства в голове, куда можно «поместить» новые знания», — отметила эксперт.

Она пояснила, что мозг взрослого человека часто перенасыщен, в том числе новостями, информацией из мессенджеров, рабочими вопросами и т.д. Кроме того, по ее словам, клиповое мышление, формирующееся при просмотре социальных сетей, мешает эффективно впитывать новые знания.

Согласно исследованию, проведенному аналитиками ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) и «Фоксфорд», услугами в сегменте дополнительного образования регулярно пользуются 40% родителей. При выборе курсов они чаще всего ориентируются на стаж преподавателя и отзывы других учеников.

Большинство участников опроса тратят на дополнительные занятия для детей от 5 до 10 тысяч рублей в месяц — такой вариант выбрали 32% респондентов. У 25% опрошенных на это уходит до 5 тысяч рублей, у 19% — от 10 до 15 тысяч, а у 14% — более 15 тысяч в месяц. Еще 10% пользуются только бесплатными курсами — посещают дополнительные занятия в школе и т. п.

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