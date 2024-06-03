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«Отеки и прыщи»: дерматологи объяснили, как сон влияет на здоровье кожи

Врач-дерматолог Андрян: сон влияет на выработку гормонов и состояние кожи

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Shutterstock

Качество и количество сна напрямую влияет на здоровье кожи, в том числе – появление синяков под глазами, отеков и прыщей, рассказала врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян. Так, если заменить ночной сон на дневной, нарушится полноценная выработка гормонов в организме, что приведет к проблемам с кожей, предупредила она в беседе с RT.

Так как качество сна не менее важно, чем количество, работа по ночам и сон днем негативно отразится на состоянии здоровья кожи, считает врач. В том числе может появиться синева под глазами, лицо станет отечным и пастозным. Ложиться спать рекомендуется до 23:00 либо, так как в период с 1:00 до 3:00 вырабатываются гормоны.

«Люди, у которых на регулярной основе нет качественного сна, действительно стареют быстрее», — заявила Андрян.

При недосыпе в течение недели наступает фаза скрытого гипотиреоза, нарушается выработка гормонов щитовидной железы по утрам. Гормоны щитовидки при этом напрямую влияют на остальные, в том числе кортизол, гормоны гипофиза, надпочечников и так далее. Нарушение всего этого процесса грозит не только проблемами с кожей, но и многими другими заболеваниями.

«Многие проблемы со здоровьем и лишним весом можно решить качественным сном», — заключила дерматолог.

Напомним, врачи подчеркивают, что достаточный по продолжительности сон длится не менее семи часов в сутки – это имеет решающее значение для общего самочувствия и здоровья сердца. Пегулярно недосыпающие люди чаще страдают диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее врачи назвали продукт, гормоны из которого могут усугубить угревую сыпь.

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