В России назвали долю граждан с высокими доходами

Доля людей с высокими доходами в России оценивается в 10%, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, именно на этой категории россиян лежит основная нагрузка по налогам.

«Это такое распределение, что у нас 10% верхних людей, которые получают самые большие доходы, аккумулируют около 50% всех доходов. Ну не 50%, но 45-46% точно», — сказал Остапкович.

28 мая сообщалось, что российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ). Так, для доходов от 2,4 до 5 млн в год (от 200 тыс. до 417 тыс. рублей в месяц) НДФЛ может составлять 15%; для доходов от 5 до 20 млн (от 417 тыс. до 1,7 млн рублей в месяц) — 18%; для доходов от 20 до 50 млн (от 1,7 млн до 4,1 млн рублей в месяц) — 20%; для доходов свыше 50 млн (более 4,1 млн рублей ежемесячно) — 22%.

3 июня исследование инвестиционной платформы Nibble Invest (есть у «Газеты.Ru») показало, что средний размер пассивного дохода россиян составляет 20 тыс. рублей в месяц, и тратится на повседневные нужды.

Ранее россияне назвали справедливый уровень дохода для повышенного налога.