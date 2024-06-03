Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России назвали долю граждан с высокими доходами

Экономист Остапкович: доля россиян с высокими доходами составляет 10%

close
100%
Shutterstock

Доля людей с высокими доходами в России оценивается в 10%, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, именно на этой категории россиян лежит основная нагрузка по налогам.

«Это такое распределение, что у нас 10% верхних людей, которые получают самые большие доходы, аккумулируют около 50% всех доходов. Ну не 50%, но 45-46% точно», — сказал Остапкович.

28 мая сообщалось, что российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ). Так, для доходов от 2,4 до 5 млн в год (от 200 тыс. до 417 тыс. рублей в месяц) НДФЛ может составлять 15%; для доходов от 5 до 20 млн (от 417 тыс. до 1,7 млн рублей в месяц) — 18%; для доходов от 20 до 50 млн (от 1,7 млн до 4,1 млн рублей в месяц) — 20%; для доходов свыше 50 млн (более 4,1 млн рублей ежемесячно) — 22%.

3 июня исследование инвестиционной платформы Nibble Invest (есть у «Газеты.Ru») показало, что средний размер пассивного дохода россиян составляет 20 тыс. рублей в месяц, и тратится на повседневные нужды.

Ранее россияне назвали справедливый уровень дохода для повышенного налога.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами