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Представитель салона красоты оценила, почему российские мастера востребованы во всем мире

Бьюти-эксперт Мирзабекова: российских мастеров ценят за аккуратность

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Depositphotos

Российские мастера маникюра, визажисты и стилисты востребованы во всем мире, потому что они обладают аккуратностью и самым хорошим вкусом. Об этом в интервью RuNews24 рассказала управляющий директор салона красоты Suite Beauty Couture Гульнара Мирзабекова.

По ее словам, многие тренды, а также технологии в бьюти-индустрии рождаются именно в России.

«Стремление к красоте, вкус, видение чего-то идеального, это все присутствует в менталитете русского человека, который не сравнится ни с одной другой нацией. Не зря русские женщины признаны самыми красивыми женщинами на планете. Только русская женщина фанатично подходит к вопросу собственной красоты. И, соответственно, русские мастера заточены под этот идеализм», — подчеркнула Мирзабекова.

Эксперт также уточнила, что салонный бизнес в России направлен в первую очередь на красоту, а не на деньги.

Исследование 2ГИС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в российских городах-миллионниках активно растет количество компаний в сфере красоты: за год парикмахерских, ногтевых сервисов и салонов по оформлению бровей и ресниц стало больше.

Ранее эксперты назвали три главные бьюти-процедуры для подготовки кожи к лету.

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