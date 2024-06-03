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Москвичей предупредили о «щедрой на ливни» погоде

Синоптик Тишковец: погода в Москве на этой неделе будет щедра на ливни

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Vladimir Baranov/Global Look Press

В первую рабочую неделю лета в Москве ожидаются ливни и грозы, такая погода начнется с понедельника, 3 июня. Об этом kp.ru рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В предстоящую неделю природа будет щедра на ливни. Только за пять рабочих дней на столицу прольется до 50 мм осадков, то есть 50-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный московских улиц, или 65% от месячной нормы», — сообщил синоптик.

Он уточнил, что самые интенсивные дожди пройдут в понедельник, 3 июня, и четверг, 6 июня. При этом в выходные осадки маловероятны. Дождливая погода в столице немного снизит температуру воздуха в столице, отметил Тишковец. Так, дневная температура опустится до 25-27°C, к выходным — до +20…+21°C.

Накануне Евгений Тишковец заявил, что первый день лета в Москве установил температурный рекорд. По его словам, на базовой столичной метеостанции ВДНХ «никогда столбик дневного термометра не поднимался до +30,3°C, что на семь-девять градусов превышает норму середины лета». Он отметил, что до этого самое теплое 1 июня было в 1995 году — +28,8°C.

Ранее сообщалось, что улицы российского города ушли под воду из-за ливней.

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