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В Кузбассе заметили косулю, выбежавшую на дорогу

Косуля выбежала на дорогу в Кемеровской области

В Кемеровской области местные жители заметили косулю, которая бежала вдоль автодороги. Об этом сообщает Сiбдепо.

По его данным, животное появилось в селе Верх-Егос Прокопьевского муниципального округа. На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Мой Киселевск», косуля сначала бежала по полю, после чего, не останавливаясь, перебежала дорогу и скрылась. Автор видео отметил, что невнимательные водители могли бы сбить ее и призвал остальных водителей быть осторожными.

7 мая аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила, что в Приозерске спасатели достали из подвала жилого дома раненую косулю, животное спасалось от стаи бродячих. Специалисты вытащили косулю из подвала, но заметили, что та была травмирована. Раненое животное было решено передать местному егерю.

24 мая столичный Дептранс сообщал, что в Москве на МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и выбежавшего на дорогу лося. Движение в центр по шоссе Энтузиастов было затруднено и осуществляется по двум полосам.

Ранее стало известно, что в Кузбассе бездомные собаки «съели» половину автомобиля местного жителя.

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