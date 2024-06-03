Стало известно, каким регионам РФ грозит аномальная жара летом 2024 года

Климатический феномен Эль-Ниньо поднял столбики термометров в Бразилии до рекордной отметки +58,5°C. Tsargrad.tv приводит данные зарубежных экспертов, согласно которым, следующий удар аномальной жары придется на города России.

Отмечалось, что, по предварительным данным метеонаблюдений, жара в +35°C и выше прогнозируется в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Твери, Туле, Калуге, Владимире, Ярославле, Пскове, Нижнем Новгороде, Калининграде, а также в Самаре, Казани, Йошкар-Оле, Ялте, Сочи, Краснодаре, Пятигорске, Кисловодске, Владикавказе, Грозном и Махачкале.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с изданием прокомментировал данный прогноз. Метеоролог поспешил успокоить жителей России. Пик активности Эль-Ниньо, по его словам, уже пройден.

«Эль-Ниньо подходит к концу. Не в этом, так в следующем месяце официально объявят, что закончилось. У нас температура уже достаточно высока. И мы говорим о том, что, напротив, в Центральноевропейской России и на Северо-Западе, жара будет постепенно прекращаться и отступать», — сказал Леус.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого рассказал, что первый день лета в Москве установил температурный рекорд — до +30,3°C. По его словам, до этого самое теплое 1 июня было в 1995 году — плюс 28,8°C. Однако за всю метеоисторию столицы рекорд остается за 1921 годом — плюс 33,1°C.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.