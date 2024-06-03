Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи объяснили, что такое вегетососудистая дистония

Терапевт Кондрахин: диагноз ВСД ставят, когда симптомы проявляются без болезни

close
100%
Tunatura/Shutterstock

Вегетососудистая дистония (ВСД) – это несуществующая болезнь. Такой диагноз ставился преимущественно в прошлом, если у пациента наблюдался комплекс симптомов, а какое-либо настоящее заболевание в ходе обследования не выявлялось. Сегодня ВСД диагностируется редко, рассказал 360.ru кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

Если человек страдает из-за неприятных симптомов, а анализы и обследования не помогают выявить заболевание, врачи могут диагностировать ВСД.

«Это комплекс различных симптомов, когда суть болезни как таковой еще не вырисовалась, а человек уже ощущает различные негативные проявления. Допустим, когда появляются какие-то состояния астении, усталости, слабости», — пояснил Кондрахин.

По его словам, при постановке диагноза ВСД чаще всего настоящих отклонений нет, а симптомы проявляются из-за стресса, переутомления, бессонницы, или как побочный эффект каких-то лекарств. Причем если раньше диагноз ВСД ставили достаточно часто, то сегодня этого почти нет. По словам терапевта, это связано с развитием медицины и методов диагностики, которые позволяют найти истинные причины недомогания, которое раньше попадало под определение ВСД.

Напомним, врачи подчеркивают, что ВСД нет в Международной классификации болезней (МКБ-10). Ее еще продолжают диагностировать при жалобах на слабость, головокружение, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение, головную боль, повышенную потливость. Однако, по словам врачей, эти симптомы могут вызываться серьезными заболеваниями, поэтому важно искать настоящую причину, а не лечить несуществующую ВСД.

Ранее врачи развеяли миф о предынфарктном состоянии и вегетососудистой дистонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами