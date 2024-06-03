Врачи объяснили, что такое вегетососудистая дистония

Вегетососудистая дистония (ВСД) – это несуществующая болезнь. Такой диагноз ставился преимущественно в прошлом, если у пациента наблюдался комплекс симптомов, а какое-либо настоящее заболевание в ходе обследования не выявлялось. Сегодня ВСД диагностируется редко, рассказал 360.ru кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

Если человек страдает из-за неприятных симптомов, а анализы и обследования не помогают выявить заболевание, врачи могут диагностировать ВСД.

«Это комплекс различных симптомов, когда суть болезни как таковой еще не вырисовалась, а человек уже ощущает различные негативные проявления. Допустим, когда появляются какие-то состояния астении, усталости, слабости», — пояснил Кондрахин.

По его словам, при постановке диагноза ВСД чаще всего настоящих отклонений нет, а симптомы проявляются из-за стресса, переутомления, бессонницы, или как побочный эффект каких-то лекарств. Причем если раньше диагноз ВСД ставили достаточно часто, то сегодня этого почти нет. По словам терапевта, это связано с развитием медицины и методов диагностики, которые позволяют найти истинные причины недомогания, которое раньше попадало под определение ВСД.

Напомним, врачи подчеркивают, что ВСД нет в Международной классификации болезней (МКБ-10). Ее еще продолжают диагностировать при жалобах на слабость, головокружение, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение, головную боль, повышенную потливость. Однако, по словам врачей, эти симптомы могут вызываться серьезными заболеваниями, поэтому важно искать настоящую причину, а не лечить несуществующую ВСД.

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