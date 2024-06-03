Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбер и Институт AIRI пересмотрят работу ИИ в химии

Сбер и Институт AIRI улучшат химические языковые модели

close
100%
Shutterstock

Специалисты Сбера и Института AIRI опубликовали статью «Ограничения языковых моделей в понимании химии: исследование на примере задачи описания молекул», в которой доказали, что химические языковые модели пока неустойчиво работают с описанием молекул и предсказанием результатов химических реакций, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, ученые заинтересованы в развитии подобных языковых моделей.

«Чтобы повысить надежность нейросетевых химических моделей, необходимо кардинально пересмотреть подход к автоматической обработке химических данных», — сказал он.

В исследовании отмечается, что даже незначительные изменения входного слова понижают достоверность описания ИИ-модели, увеличивая количество ошибок.

По словам генерального директора Института искусственного интеллекта AIRI, профессора Сколтеха Ивана Оселедца, для улучшения ИИ-модели необходимо глубже исследовать и моделировать все потенциальные сценарии использования языковой модели в химии.

«Изучая, как LLM выполняют конкретные задачи, можно повысить их точность, эффективность и надежность», — сказал он.

Авторы исследования планируют разработать метрику для сопоставления представлений молекул в скрытых слоях сетей.

По словам ученых, в будущем благодаря языковым моделям появится возможность ускорить разработку новых лекарств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами