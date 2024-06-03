Россиянам дали советы по выбору кондиционера в квартиру

Перед покупкой кондиционера или сплит-системы для борьбы с жарой в квартире важно оценить мощность устройства. Об этом «Москве 24» рассказал технолоблогер Павел Трухачев.

Он уточнил, что за основу здесь берется показатель BTU — британская тепловая единица, в которой измеряется производительность охлаждения воздуха. На самих устройствах должна быть маркировка, например, 7, 9, 12, что означает 7 000 BTU, 9 000 BTU и 12 000 BTU.

«Если мы умножим 7 000 BTU на коэффициент 0,3, то получим 2 100 Вт, или 2,1 кВт. Значит, на каждый «квадрат» при средней высоте потолка в 2,7 метра мощность охлаждения составит примерно 100 Вт. Этого достаточно для поддержания комфортной температуры в помещении, — отметил эксперт.

По словам Трухачева, если в помещении людно и много техники, стоит приобретать охлаждающие устройства с запасом мощности.

Накануне компания «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что в России из-за жары вырос спрос на кондиционеры. Так, на прошлой неделе продажи кондиционеров в сети выросли на 20% по сравнению с предыдущей. Продажи сплит-систем в целом на рынке России в апреле и мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 63%.

Ранее врач оценила, опасны ли кондиционеры для младенцев.