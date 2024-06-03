Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянку отправили на исправительные работы за зеленку на выборах

Суд вынес приговор жительнице Сибири, залившей зеленкой урну для голосования

close
100%
Freepik.com

Суд Красноярского края назначил 47-летней местной жительнице наказание в виде исправительных работ сроком один год и восемь месяцев за то, что она попыталась залить зеленкой урну для голосования во время выборов президента России. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета РФ Юлия Арбузова.

Сибирячка признана виновной по статье 141 Уголовного кодекса РФ — «Воспрепятствование работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

По данным суда, жительница поселка Курагино переписывалась в мессенджере с неизвестными личностями. Они велели ей приобрести наушники, зеленку и растворитель.

15 марта этого года женщина пришла на избирательный участок на улице Партизанской, в кабине для голосования она открыла флакон с зеленкой, испачкала ею бюллетень и хотела кинуть его в урну, чтобы испортить остальные, но злоумышленницу схватили члены избирательной комиссии и правоохранитель.

Женщина не сумела испортить остальные бюллетени в урне. Несмотря на это, работу избирательного участка пришлось приостановить для устранения последствий, поскольку ящик для бюллетеней и кабина для голосования были испачканы зеленкой.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами