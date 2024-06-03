Россиянку отправили на исправительные работы за зеленку на выборах

Суд Красноярского края назначил 47-летней местной жительнице наказание в виде исправительных работ сроком один год и восемь месяцев за то, что она попыталась залить зеленкой урну для голосования во время выборов президента России. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета РФ Юлия Арбузова.

Сибирячка признана виновной по статье 141 Уголовного кодекса РФ — «Воспрепятствование работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

По данным суда, жительница поселка Курагино переписывалась в мессенджере с неизвестными личностями. Они велели ей приобрести наушники, зеленку и растворитель.

15 марта этого года женщина пришла на избирательный участок на улице Партизанской, в кабине для голосования она открыла флакон с зеленкой, испачкала ею бюллетень и хотела кинуть его в урну, чтобы испортить остальные, но злоумышленницу схватили члены избирательной комиссии и правоохранитель.

Женщина не сумела испортить остальные бюллетени в урне. Несмотря на это, работу избирательного участка пришлось приостановить для устранения последствий, поскольку ящик для бюллетеней и кабина для голосования были испачканы зеленкой.

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